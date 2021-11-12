مسوح ميدانية لقياس رضا المصلين والمعتمرين عن الخدمات بالحرم

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لتطوير منظومات العمل والمساعدة في حل المشكلات واتخاذ القرارات

قامت وكالة قياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً بالإدارة العامة للإحصاء ودعم القرار، بمواصلة تقديم خدماتها، وشملت تنفيذ مسوح إحصائية ميدانية وقياس رضا المصلين والمعتمرين عن الخدمات المقدمة لهم.

وتأتي هذه الأعمال بإشراف ومتابعة وكيل الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي الدكتور سمير بن سعد السويهري؛ لبذل مزيد من الجهود الداعمة لتطوير منظومات العمل والمساعدة في حل المشكلات واتخاذ القرارات، ووفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لتوفير كل الخدمات وأرقاها لقاصدي المسجد الحرام بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة لهم.