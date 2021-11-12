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إعلان حالة الطوارئ في المنيا بسبب موجة الطقس السيئ

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إعلان حالة الطوارئ في المنيا بسبب موجة الطقس السيئ إعلان حالة الطوارئ في المنيا بسبب موجة الطقس السيئ

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أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بجمع مراكز ومدن المحافظة استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السيئ التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية والتى تبدأ من اليوم الجمعة مع احتمالية سقوط أمطار ط على محافظات جنوب الصعيد

وأشار محافظ قنا إلى أن غرفة إدارة الأزمات والكوارث المركزية بالديوان العام للمحافظة منعقدة على مدار الـ 24ساعة طوال أيام الأسبوع وتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن للتعامل مع الأحداث الطارئة وتلقى أي شكاوى أو استفسارات المواطنين والعمل على حلها بشكل فورى وسريع واتخاذ اللازم لمواجهة أية طارئ وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة هدفها الأساسى الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

كما وجه الداودي جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بإصدار إرشادات تحذيرية للمواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو المحولات الكهربائية بالشوارع والميادين خلال سقوط أية أمطار حرصًا على سلامتهم وتفاديًا لتعرضهم لأى سوء أو ضرر ـ لا قدر الله ـ ومراجعة كافة الإجراءات التي اتخذتها المراكز لمواجهة سوء الأحوال الجوية والاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن اتخاذ عدة إجراءات تحسبًا لهطول أمطار غزيرة أو سيول منها رفع استعداد وتوزيع معدات كسح وشفط المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات من «المياه – الصرف الصحى – الكهرباء – المرور – الطرق وغيرها» والتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز بنطاق المحافظة ومديريات الخدمات لتوحيد الجهود وتنفيذ الخطط التي تم وضعها مسبقًا للإجراءات التي يمكن تنفيذها عند حدوث أي طارئ ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى، ومراجعة الخطط المرورية، وموقف المناطق السابق تضررها من أحداث مماثلة وغيرها وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.

ومن جانبه ناشد محافظ قنا جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة وتوخى الحذر اثناء القيادة ليلا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الإرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط الأمطار أو التعرض لعواصف ترابية والابتعاد عن ممرات ومصبات السيول والسدود والحواجز المائية .

المصرى اليوم

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