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سقوط أمطار متوسطة بحلايب بالبحر الأحمر

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سقوط أمطار متوسطة بحلايب بالبحر الأحمر سقوط أمطار متوسطة بحلايب بالبحر الأحمر

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شهدت منطقة حلايب جنوب البحر الأحمر، اليوم الجمعة، سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة في عدد من المناطق بحلايب وسط تجمعات كبيرة لمياه الأمطار.

وكانت هيئة الأرصاد حذرت بسقوط أمطار غزيرة بحلايب وشلاتين وتم رفع درجة الاستعداد ولم تتأثر مظاهر الحياة العامة أو الحركة المرورية على مختلف الطرق
ورفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى بمختلف مدن ومديريات المحافظة تحسبًا لسقوط الأمطار الغزيرة طبقا لتحذيرات الأرصاد الجوية ووزارة الري طبقا لخريطة التنبؤات الجوية والتى أفادت باحتمال سقوط أمطار غزيرة احتمال سقوط أمطار بالبحر الأحمر على جنوب المحافظة.

المصرى اليوم

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