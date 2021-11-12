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قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الجمعة إن بلاده وحلفاءها الغربيين كثفوا جهودهم الدبلوماسية لتحذير روسيا من شن هجوم عسكري جديد على أوكرانيا بأن أوضحوا لها عواقب مثل هذا العمل.

واتهم كوليبا، الذي كان يتحدث بعد عودته من زيارة للولايات المتحدة، روسيا بشن «حرب مفتعلة» على أوروبا، وقال إن بصمات أصابع موسكو موجودة أيضا على أزمة المهاجرين التي تتفاقم على حدود الاتحاد الأوروبي وروسيا البيضاء.

وعقد كوليبا مؤتمرا صحفيا بعد أن عبرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون عن قلقهم إزاء تحركات للقوات والمعدات العسكرية الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية في أعقاب حشد عسكري في الربيع الماضي.

واستنكرت روسيا ما عبرت عنه أوكرانيا وحلفاؤها بشأن الأنشطة العسكرية الروسية ووصفته بأنه يشعل التوتر واتهمت أوكرانيا والولايات المتحدة بزعزعة الاستقرار.

وفي عام في 2014، قامت روسيا بالعديد من العمليات العسكرية في الأراضي الأوكرانية ضمت على إثرها شبه جزيرة القرم.