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نائب: تسعى للتسوية السياسية وحشد المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية

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نائب: مصر تسعى للتسوية السياسية وحشد المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية نائب: تسعى للتسوية السياسية وحشد المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية

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قال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، إن مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، بالعاصمة الفرنسية باريس، يهدف إلى توفير قوة دافعة دولية للإنتخابات الليبية، المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل ومناقشة سبل خروج القوات الأجنبية ووضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا.

وأضاف «سامي» في بيان أصدره اليوم، أن مؤتمر باريس يمثل خطوة هامة على طريق التسوية السياسية في ليبيا، مشيرا إلى أإن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال المؤتمر، على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة واستقرار ليبيا، مشيراً إلى أن بذلت جهودا كبيرة على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية، لإعادة الاستقرار للشقيقة ليبيا.

ولفت النائب إلى أن مشاركة الرئيس السيسي مؤتمر باريس بشأن ليبيا، هو حرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق المستمر لتسوية الأزمة الليبية، كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي.

يذكر أن مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا ينطلق ،بالعاصمة الفرنسية اليوم الجمعة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل ورؤساء حكومات ومسؤولي أكثر من 20 دولة ورؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية؛ للإعداد للانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

المصرى اليوم

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