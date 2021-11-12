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الكشف على 1163 حالة خلال قافلة طبية بقرية المحروسة بقنا

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الكشف على 1163 حالة خلال قافلة طبية بقرية المحروسة بقنا الكشف على 1163 حالة خلال قافلة طبية بقرية المحروسة بقنا

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أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً، لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

أوضح محافظ قنا أن القافلة ضمت ٧ تخصصات مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على ١١٦٣ حالة بواقع «٣٤٥ باطنة – ٢٥٨ أطفال – ٢٤٥ رمد – ١٢٥ جراحة – ٧٤ أسنان- ٦٧ تنظيم أسرة – ٤٩ نساء»، مضيفا أنه تم خلال الحملة عمل فحوصات معملية لعدد ٩٨ حالة وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد ١١ مواطن، مؤكدا أن جميع خدمات الحملة من كشف وعلاج وإحالة تتم مجاناً.

قافلة طبية بقنا

ومن جانبه أشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا إلى تنظيم مديرية الصحة قافلة طبية أسبوعياً في إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر إحتياجا منها، لافتا إلى دور هذه القوافل لا يقتصر فقط على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ٩٨ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

قافلة طبية بقنا

المصرى اليوم

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