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إزالة 233 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية في بني سويف

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إزالة 233 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية في بني سويف إزالة 233 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية في بني سويف

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ «طبقا لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة» إزالة 46 حالة تعد على مساحة 2120 متر من أراضي الري، ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 233 حالة منذ بدء المرحلة الثالثة في 6 نوفمبر الجاري وحتى اليوم، في ظل التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، طبقاً للبرنامج الزمنى المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

المصرى اليوم

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