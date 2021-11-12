«الموارد المالية والتسهيلات المادية الداعمة».. ورشة عمل بعلوم المنيا

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عقدت كلية العلوم بجامعة المنيا، اجتماعا برئاسة الدكتور عادل احمد فتحي، عميد الكلية، ورشة العمل الثالثة للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والخاصة بالمعيار الثالث للاعتماد ألبرامجي «الموارد المالية والتسهيلات المادية الداعمة»، تم مناقشة واستكمال جميع مؤشرات المعيار، والتي تشمل مصادر التمويل وبنود الإنفاق، والبنية التحتية من قاعات، ومعامل تدريس، والمكتبة والحاسبات الآلية، والمناخ الصحي، وكذلك الرسوم الدراسية وموازنة الصرف على البرنامج .

حضر الورشة، الدكتور محمد عبدالرحمن عبدالجابر، مدير وحدة ضمان الجودة، والدكتور شحاتة على شحاتة، نائب مدير وحدة ضمان الجودة، وأعضاء هيئة التدريس منسقي الجودة ورؤساء المعيار الثالث بالبرامج المختلفة .