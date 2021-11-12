وزيرة البيئة تبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP التغيرات المناخية

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عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP آخيم شتاينر، على هامش مشاركة وزارة البيئة في مؤتمر الأطراف الـ٢٦ للتغيرات المناخية لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية والخاصة بالتغيرات المناخية.

أكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع الدور المهم الذي يلعبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى في دعم استراتيجية المناخ ٢٠٥٠، حيث تقوم مصر بإتخاذ اجراءات أكثر جرأة في مجال التغيرات المناخية، كما أنها تدعم المطالب الإفريقية وتتحدث معها بصوت واحد .

وأوضحت فؤاد أن هناك رغبة وإتجاه نحو تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية مشيرةً إلى أهمية دعم تمويل تغير المناخ والتكيف والذي سيكون من ضمن القضايا الهامة على طاولة المفاوضات في مؤتمر الاغطراف ال ٢٧ للتغيرات المناخية، مؤكدةً على أن الطريق إلى المؤتمر سيكون من خلال التنوع البيولوجي، حيث نعمل على ربط التنوع البيولوجي والطبيعة بالمناخ.

وتقدمت فؤاد بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأنه يعتبر من الشركاء المميزين الذين عملت معهم، نظرا لاهتماهم الملحوظ بالتنوع البيولوجي، موضحةً أنه من بين الموضوعات المهمة التي نرغب أن يدعمها البرنامج هو العملية السياسية لمؤتمر الأطراف الـ٢٧.

كما أعرب شتاينر عن سعادته بالتعامل مع مصر وخاصة وزارة البيئة وبتنظيمها لمؤتمر الأطراف الـ٢٧ للتغيرات المناخية، مؤكداً على حرص البرنامج على تقديم الدعم لمصر فيما يخص موضوعات المناخ والاقتصاد والتعافى من أجل إنجاح المؤتمر وتحقيق الأهداف المرجوة .