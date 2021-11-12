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مران .. كارتيرون يخصص فقرة بدنية للاعبين

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مران الزمالك.. كارتيرون يخصص فقرة بدنية للاعبين مران .. كارتيرون يخصص فقرة بدنية للاعبين

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خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية في بداية المران مساء اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بعدما استأنف الفريق تدريباته عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون.

وأدى اللاعبون تدريبات الجري حول الملعب، وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري باستاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

ويفتقد الفريق لخدمات كل من محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وإمام عاشور ومصطفى فتحي لتواجدهم مع الأول لخوض مباراتي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، بالإضافة إلى الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لتواجدهما في صفوف المنتخب التونسي استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة ، في حين يفتقد الفريق خدمات المغربي أشرف بن شرقي لتواجده في معسكر أسود الأطلس لخوض مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة للمونديال.
وفي نفس الوقت يفتقد الزمالك كل من السيد عطية، حارس مرمي فريق 2001 وزميله المدافع حسام عبدالمجيد الذين تم تصعيدهما للفريق الأول بسبب تواجدهما في معسكر المنتخب الأولمبي.
ويغيب أحمد سيد زيزو عن التدريب بعدما حصل على إذن الجهاز الفني للفريق على أن يتواجد في تدريب الغد بصورة طبيعية.

المصرى اليوم

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