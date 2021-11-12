تحت أنظار خوان براون.. الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع طلائع الجيش وديًا

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انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مع طلائع الجيش، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد الإسماعيلية، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ الجهاز الفني للدراويش بقيادة أحمد العجوز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، عصام صبحي.

خط الوسط: عماد حمدي، محمد عادل، احمد مدبولي.

خط الهجوم: احمد مصطفى، شكري نجيب، عبدالرحمن مجدي.

وشهدت المباراة حضور الأرچنتيني خوان براون المدير الفنى الجديد للنادي الإسماعيلي، إلى جانب المهندس يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس خالد الطيب وأسامة أبوالعلا.

ويعاني الإسماعيلي من النتائج السلبية منذ بداية الموسم الجاري، حيث تعرض للهزيمة في أول 3 مباريات بالدوري أمام الأهلي برباعية نظيفة وسيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هجف وأخيرًا البنك الأهلي بهدف نظيف، وهو ما جعل مجلس الإدارة الجديد يقرر إقالة الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة الزمالك، المقرر لها 19 نوفمبر الجاري، على استاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.