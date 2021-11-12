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مران .. زيزو راحة من التدريبات

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مران الزمالك.. زيزو راحة من التدريبات مران .. زيزو راحة من التدريبات

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حصل أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي على راحة من التدريبات الجماعية مساء اليوم الجمعة بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على أن ينتظم اللاعب في تدريب الغد السبت بصورة طبيعية.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

وكان الفريق حصل على راحة لمدة 6 أيام عقب خوض لقاء القمة الأخير أمام الأهلي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

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