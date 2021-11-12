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الليلة.. CBC تذيع حفل مروان خوري وفايا يونان بمهرجان الموسيقى العربية

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الليلة.. CBC تذيع حفل مروان خوري وفايا يونان بمهرجان الموسيقى العربية الليلة.. CBC تذيع حفل مروان خوري وفايا يونان بمهرجان الموسيقى العربية

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تعرض قناة cbc العامة حفل المطرب مروان خوري والمطربة فايا يونان، ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، اليوم، في تمام الساعة 11:30 مساء.

يقدم خوري«الحفل العديد من الأغنيات الشهيرة، في مقدمتها»كل القصايد«، و»مهلا على قلبي«، و»أكبر أناني«، و»حط النقط«، و»مغرم«، و»بتمون«، و»لما أنت ناوي«. أما فايا يونان، فتقدم باقة مختارة من الأغاني، مثل»يا ليته يعلم«، و»يا قاتلي«، و»في الطريق إليك«، و»أحب يديك«.

كانت قناة cbc العامة قد عرضت خلال الأيام الماضية، حفلات الفنان مدحت صالح والفنانة عفاف راضي والفنان على الحجار والفنان هاني شاكر والفنانة مي فاروق والموسيقار عمر خيرت ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، والتي قدموا خلالها مجموعة من أهم أعمالهم، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

المصرى اليوم

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