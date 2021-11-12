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صابر الرباعي في الإسكندرية بعد غياب 24 عام.. والجمهور يستقبله بالزغاريد

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صابر الرباعي في الإسكندرية بعد غياب 24 عام.. والجمهور يستقبله بالزغاريد صابر الرباعي في الإسكندرية بعد غياب 24 عام.. والجمهور يستقبله بالزغاريد

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أحيا المطرب التونسي صابر الرباعي واحدة من أضخم سهرات مؤتمر ومهرجان الموسيقي العربية من حيث الحضور ضمن فعاليات الدورة الثلاثين التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة د.مجدي صابر وذلك على مسرح مكتبة الإسكندرية.

حضر صابر الرباعي قبيل الحفل بصحبة على المولى وياسر الحريري والذي انضم إلى مكتب إدارة أعماله مؤخرا وأجرى بروفة على بعض الأغنيات التي قدمها بمشاركة فرقته الموسيقية.

وحرصت المطربة ريهام عبدالحكيم التي أحيت أولى فقرات الحفل على الترحيب بصابر الرباعي والامتنان بتواجدها معه في حفل واحد في الإسكندرية مكان نشأتها.

وصعد صابر الرباعي على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية بجوار فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو كريم فودة مرددا لأغنية «ببساطة» وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب بعدها حرص على تحية الجمهور قائلا: «من سنة ٩٧ لم أغني بالإسكندرية.. وأنا اعرف ان الجمهور السكندري ذواق للفنون بالدرجة الأولى.. وأنا اليوم سعيد برشا برشا للوقف والغناء أمام جمهور راق ورائع جدا بمكان جميل جدا».. ليرد الجمهور عليه بمزيد من التصفيق الحار والزغاريد وعبارات «منور الإسكندرية» و«بنحبك برشا برشا».

وأضاف الرباعي: «باشكر دار الأوبرا المصرية لاتاحتي الفرصة التواجد امام الجمهور المصري.. وتواجدي المستمر بحفلات دار الأوبرا المصرية يضاف لتاريخي الفني الصغير» .

وشهد حفل صابر الرباعي لافتة كامل العدد حيث نفذت تذاكر الحفلين قبل اقامتهما حيث من المقرر أن يحي حفله الغنائي الثاني بمؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية الثلاثين مساء غد بدار الأوبرا المصرية.

المصرى اليوم

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