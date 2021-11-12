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تكشف خلاله خططها المستقبلية وتستعرض طائرتها "بوينج دريملاينر"

أعلنت مجموعة الخطوط السعودية مشاركتها في معرض دبي للطيران الذي يقام برعاية كريمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي، وسينطلق الحدث -الذي يعدّ أحد أكبر معارض الطيران في العالم- خلال المدة من 14 وحتى 18 نوفمبر الجاري، ليتيح منصة مثالية لمجموعة "السعودية" لاستعراض أحدث خدمات وحلول الطيران الشاملة التي تقدمها لضيوفها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وسيحظى زوار المعرض -الذي يقام كل عامين- بفرصة لزيارة جناح مجموعة "السعودية" الذي يمتد على مساحة 250 متراً مربعاً بحضور معظم الشركات التابعة لها، ومن المتوقع أن تصدر المجموعة بيانات مهمة فيما يتعلق بخططها المستقبلية ودورها الإستراتيجي في تمكين تحول المملكة بوصفها "أجنحة رؤية 2030"، كما ستستعرض "السعودية" إحدى أحدث طائراتها من طراز بوينج 787 دريملاينر.

وسيتيح المعرض لمجموعة "السعودية" تبادل المعرفة مع الشركات الأخرى العاملة في القطاع من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى تنفيذ سلسلة من مبادرات التعاون مع شركات عالمية مرموقة، بما يمكنها من نقل التقنية والخبرات إلى المملكة في مجالات تشمل الصيانة والإصلاح.

وحصلت "السعودية" مؤخراً على جائزة "أفضل شركات الطيران تحسناً لعام 2021" من قبل منظمة "سكاي تراكس" للمرة الثانية خلال 4 سنوات، كما تمت الإشادة بإسهاماتها عبر جوائز عالمية عديدة من ضمنها تصنيف الخمس نجوم والدرجة الماسية من "آيبكس" لإجراءات الصحة والسلامة داخل الطائرة، (إضافة إلى جوائز أديل و الشحن وسال).