أخبار عاجلة

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية -
شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
العدس أكلة الشتاء.. أم كريم 20 سنة بتعملها فى الجمالية والناس بتجيلها من كل مكان -
حالتها ساءت وربنا يتولاها.. زوج ابنة سهير البابلى يكشف أخر تفاصيل حالتها الصحية -
ميرنا نور الدين ترد على شائعات السوشيال ميديا.. أنا مش متجوزة ولا عندى أولاد زى ما بيكتبوا علي النت -
العدس أكلة الشتاء اللى محدش بيقدر يقاومها.. أم كريم 20 سنة بتعملها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الخطوط " تستعرض أحدث حلولها وخدماتها بمعرض دبي للطيران

Print
"الخطوط السعودية" تستعرض أحدث حلولها وخدماتها بمعرض دبي للطيران "الخطوط " تستعرض أحدث حلولها وخدماتها بمعرض دبي للطيران
تكشف خلاله خططها المستقبلية وتستعرض طائرتها "بوينج دريملاينر"

أعلنت مجموعة الخطوط مشاركتها في معرض دبي للطيران الذي يقام برعاية كريمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي، وسينطلق الحدث -الذي يعدّ أحد أكبر معارض الطيران في العالم- خلال المدة من 14 وحتى 18 نوفمبر الجاري، ليتيح منصة مثالية لمجموعة "السعودية" لاستعراض أحدث خدمات وحلول الطيران الشاملة التي تقدمها لضيوفها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


وسيحظى زوار المعرض -الذي يقام كل عامين- بفرصة لزيارة جناح مجموعة "السعودية" الذي يمتد على مساحة 250 متراً مربعاً بحضور معظم الشركات التابعة لها، ومن المتوقع أن تصدر المجموعة بيانات مهمة فيما يتعلق بخططها المستقبلية ودورها الإستراتيجي في تمكين تحول المملكة بوصفها "أجنحة رؤية 2030"، كما ستستعرض "السعودية" إحدى أحدث طائراتها من طراز بوينج 787 دريملاينر.

وسيتيح المعرض لمجموعة "السعودية" تبادل المعرفة مع الشركات الأخرى العاملة في القطاع من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى تنفيذ سلسلة من مبادرات التعاون مع شركات عالمية مرموقة، بما يمكنها من نقل التقنية والخبرات إلى المملكة في مجالات تشمل الصيانة والإصلاح.

وحصلت "السعودية" مؤخراً على جائزة "أفضل شركات الطيران تحسناً لعام 2021" من قبل منظمة "سكاي تراكس" للمرة الثانية خلال 4 سنوات، كما تمت الإشادة بإسهاماتها عبر جوائز عالمية عديدة من ضمنها تصنيف الخمس نجوم والدرجة الماسية من "آيبكس" لإجراءات الصحة والسلامة داخل الطائرة، (إضافة إلى جوائز أديل و الشحن وسال).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟

أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟

أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟

أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟

استمرار مناورات تمرين "المصير 1" بين القوات البرية السعودية والإماراتية

استمرار مناورات تمرين "المصير 1" بين القوات البرية السعودية والإماراتية

المجلس الوزاري العربي للمياه ينوه بتجربة السعودية في مجال موارد المياه الجوفية والسطحية

المجلس الوزاري العربي للمياه ينوه بتجربة السعودية في مجال موارد المياه الجوفية والسطحية