رئيس أذربيجان يحصل على الوسام السامي للعالم التركي

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حصل رئيس أذربيجان إلهام علييف، على الوسام السامي للعالم التركي، من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في اجتماع القمة الثامن لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية، الذي عقد في إسطنبول اليوم الجمعة.

وقرر مجلس رؤساء الدول بتقليد الرئيس إلهام علييف بالوسام السامي للعالم التركي بمقترح من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تحرير أراضي أذربيجان من أرمينيا، وضمان سلامة أراضيها، حيث مهد طريقا إلى التوصل إلى السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الأذرية.

ووقع على القرار رئيس كازاخستان قاسم جومرد توكايف ورئيس قيرغيزستان صادر جباروف والرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس أوزبكستان شوكت مير ضيايف.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين اذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر عام 2020 وتوقفت في 10 نوفمبر من العام نفسه وفقا لاتفاق روسي بنشر قوات حفظ السلام، وكانت تركيا حليفا لأذربيجان في مواجهة أرمينيا.