أخبار عاجلة

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية -
شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
العدس أكلة الشتاء.. أم كريم 20 سنة بتعملها فى الجمالية والناس بتجيلها من كل مكان -
حالتها ساءت وربنا يتولاها.. زوج ابنة سهير البابلى يكشف أخر تفاصيل حالتها الصحية -
ميرنا نور الدين ترد على شائعات السوشيال ميديا.. أنا مش متجوزة ولا عندى أولاد زى ما بيكتبوا علي النت -
العدس أكلة الشتاء اللى محدش بيقدر يقاومها.. أم كريم 20 سنة بتعملها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس أذربيجان يحصل على الوسام السامي للعالم التركي

Print
رئيس أذربيجان يحصل على الوسام السامي للعالم التركي رئيس أذربيجان يحصل على الوسام السامي للعالم التركي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل رئيس أذربيجان إلهام علييف، على الوسام السامي للعالم التركي، من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في اجتماع القمة الثامن لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية، الذي عقد في إسطنبول اليوم الجمعة.

وقرر مجلس رؤساء الدول بتقليد الرئيس إلهام علييف بالوسام السامي للعالم التركي بمقترح من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تحرير أراضي أذربيجان من أرمينيا، وضمان سلامة أراضيها، حيث مهد طريقا إلى التوصل إلى السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الأذرية.

ووقع على القرار رئيس كازاخستان قاسم جومرد توكايف ورئيس قيرغيزستان صادر جباروف والرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس أوزبكستان شوكت مير ضيايف.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين اذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر عام 2020 وتوقفت في 10 نوفمبر من العام نفسه وفقا لاتفاق روسي بنشر قوات حفظ السلام، وكانت تركيا حليفا لأذربيجان في مواجهة أرمينيا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن

تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

«صناعة النواب» تناقش المشكلات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا في القليوبية

«صناعة النواب» تناقش المشكلات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا في القليوبية

سيد معوض: حزين على الإسماعيلي..والفريق تأثر برحيل إيهاب جلال

سيد معوض: حزين على الإسماعيلي..والفريق تأثر برحيل إيهاب جلال