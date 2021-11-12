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وزارة الداخلية تكشف حقيقة ذبح التلاميذ داخل مدرسة في قنا (التفاصيل )

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وزارة الداخلية تكشف حقيقة فيديو ذبح التلاميذ داخل مدرسة في قنا (التفاصيل ) وزارة الداخلية تكشف حقيقة ذبح التلاميذ داخل مدرسة في قنا (التفاصيل )

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كشفت وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن ظهور طفلة تزعم قيام إحدى السيدات بذبح الأطفال داخل إحدى المدارس بقنا.

قالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة :«فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على صفحة أحد المواقع بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن وجود حالة من الهلع بين تلاميذ إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا وظهور طفلة تقوم ببث فيديو تتحدث فيه عن قيام إحدى السيدات بذبح الأطفال داخل دورات المياة الخاصة بالمدرسة».

واضافت :«بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وبالتواصل مع مسئولى الجهات التعليمية بقنا، أكدوا بأن الدراسة تمت بشكل طبيعى دون أية معوقات بالمدرسة، وأن ما تم تداوله في هذا الشأن يأتى من قبيل الشائعات، وأن التصوير كان بأحد الشوارع المجاورة للمدرسة عقب خروج الطلبة، وتم إحالة الواقعة للشئون القانونية وصولاً لحقيقتها،تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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