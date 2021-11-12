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الجزائر تقسو على جيبوتي برباعية في التصفيات الأفريقية

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الجزائر تقسو على جيبوتي برباعية في التصفيات الأفريقية الجزائر تقسو على جيبوتي برباعية في التصفيات الأفريقية

الجزائر تقسو على جيبوتي برباعية في التصفيات الأفريقية

تخطى منتخب الجزائر منافسه منتخب جيبوتي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، لحساب المجموعة الأولى ضمن الجولة الخامسة من تصفيات قطر 2022 المجموعة الأولى.

ووقع على رباعية منتخب "محاربي الصحراء" كل من اللاعبين: يوسف بلايلي، وسعيد بن رحمة، وسفيان فيغولي، وإسلام سليماني، في الدقائق (29، 40، 42، و87) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على استاد القاهرة الدولي.

وبهذه النتيجة الكبيرة يكون منتخب الجزائر بقيادة الجزائري جمال بلماضي قد وصل لـ 32 مباراة متتالية بدون خسارة كأكثر منتخب عربي وكأكثر منتخب أفريقي لديه سلسلة عدم خسارة عبر تاريخ كرة القدم.

وفي المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة سيطر التعادل الإيجابي (1-1) على مواجهة منتخب بوركينا فاسو مع منتخب النيجر.


وبات منتخب الجزائر متصدر المجموعة برصيد 13 نقطة، يليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 11 نقطة. وستكون المباراة بينهما يوم الثلاثاء القادم حاسمة لنيل بطاقة العبور إلى الدور الحاسم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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