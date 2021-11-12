10 مرات يومياً.. شاهد 4500 معدة وعامل في "رحلة تطهير وتعقيم الحرم"

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مليونان و400 ألف لتر من مواد التنظيف عالية الجودة و"أطيب المعطرات"

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق البيئة الوقائية، على تطهير وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًا، يقوم بها 4000 عامل وعاملة، ويشرف عليهم 200 موظف من منسوبي إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، على مدار الأربع وعشرين ساعة.

وقامت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، ممثلةً في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، خلال شهر ربيع الأول بـ300 عملية غسل وتطهير للمسجد الحرام وساحاته مستخدمين في ذلك مليونين و400 ألف لتر من مواد التطهير والتنظيف ذات الجودة العالية، كما يتم تعطير كامل أرجاء المسجد الحرام بـ45 ألف لتر من أجود أنواع المعطرات، واستخدام 100 فواحة معطرة داخل البيت العتيق.

ويتم خلال عملية التطهير والغسل، استخدام قرابة 500 معدة وآلة غسيل حديثة لتطهير وتعقيم المسجد الحرام ومرافقه، وتستغرق عملية الغسل الواحدة 25 دقيقة؛ حيث تتم بطريقة فنية وسريعة تراعي كثافة أعداد زوار المسجد الحرام.

وقامت إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بغسل وتطهير وتعقيم 105 آلاف دورة مياه خلال شهر ربيع الأول، كما تم توفير 3000 حاوية نفايات مختلفة الأحجام لرفع مستوى التطهير، والتخلص من هذه النفايات يتم عبر آليات وسيارات كهربائية تقوم على إخراج النفايات بطريقة مثالية وسلسة.

تأتي هذه الخدمات والجهود تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، وذلك تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.