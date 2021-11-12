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ولي العهد الأردني: شكراً لمصر وللرئيس

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ولي العهد الأردني: شكراً لمصر وللرئيس السيسي ولي العهد الأردني: شكراً لمصر وللرئيس

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وجه ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني شكره لمصر، التي وصفها ببلد الأصالة ورمز التعايش والسلام.

ونشر ولي العهد الأردني على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حول زيارته لمصر، مؤكدا أنها لم تتوقف يوما عن كونها بلدًا للطيبة.

كما عبر عن شكره للرئيس عبدالفتاح على حفاوة الضيافة، التي لمسها سموه خلال زيارة العمل الرسمية التي اختتمها الخميس للقاهرة.

واختتم قائلاً: «لم تتوقف مِصر يومًا عن كونها بلدًا للطيبة والأصالة، ورمزًا للتعايش والسلام. شكرًا مِصر، ولفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على حفاوة الضيافة» .

المصرى اليوم

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