أخبار عاجلة

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية -
شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
العدس أكلة الشتاء.. أم كريم 20 سنة بتعملها فى الجمالية والناس بتجيلها من كل مكان -
حالتها ساءت وربنا يتولاها.. زوج ابنة سهير البابلى يكشف أخر تفاصيل حالتها الصحية -
ميرنا نور الدين ترد على شائعات السوشيال ميديا.. أنا مش متجوزة ولا عندى أولاد زى ما بيكتبوا علي النت -
العدس أكلة الشتاء اللى محدش بيقدر يقاومها.. أم كريم 20 سنة بتعملها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مواليد 2008 يهزم إيسترن كومباني بسداسية

Print
الزمالك مواليد 2008 يهزم إيسترن كومباني بسداسية مواليد 2008 يهزم إيسترن كومباني بسداسية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي مواليد ٢٠٠٨ على إيسترن كومباني بسداسية نظيفة، وذلك في إطار اللقاء الذي جمع الفريقين على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء بالجولة الثالثة لبطولة منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك مصطفي طلعت تيتو ومحمد حسام بواقع هدفين لكل لاعب، وزياد محمد ومحمد حمد بتسجيل هدف لكل منهم .

ويقود فريق ٢٠٠٨، خالد مصطفي مدربا للفريق، أسامة فاروق مساعدا للمدرب، ومحمد صابر مساعدا للمدرب، إسلام المأمور مساعدا للمدرب، ومصطفي غراب مدربا لحراس المرمي، وسعيد الطيار إداريا، طه عبدالكريم أخصائي علاج طبيعي، محمد إسماعيل مهمات، ويشرف على الفريق فنيا مدحت مكي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعديل موعد مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

تعديل موعد مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. الأهلي والمقاولون .. الزمالك والإسماعيلي

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. الأهلي والمقاولون .. الزمالك والإسماعيلي

إعلامي: الزمالك يكرر سيناريو رمضان صبحي مع بن شرقي

إعلامي: الزمالك يكرر سيناريو رمضان صبحي مع بن شرقي

مفاجآت في التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام الزمالك

مفاجآت في التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام الزمالك