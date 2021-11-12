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فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٨ على إيسترن كومباني بسداسية نظيفة، وذلك في إطار اللقاء الذي جمع الفريقين على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء بالجولة الثالثة لبطولة منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك مصطفي طلعت تيتو ومحمد حسام بواقع هدفين لكل لاعب، وزياد محمد ومحمد حمد بتسجيل هدف لكل منهم .

ويقود فريق ٢٠٠٨، خالد مصطفي مدربا للفريق، أسامة فاروق مساعدا للمدرب، ومحمد صابر مساعدا للمدرب، إسلام المأمور مساعدا للمدرب، ومصطفي غراب مدربا لحراس المرمي، وسعيد الطيار إداريا، طه عبدالكريم أخصائي علاج طبيعي، محمد إسماعيل مهمات، ويشرف على الفريق فنيا مدحت مكي.