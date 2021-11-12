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رئيس البرلمان العربي يهنئ لاختيارها لاستضافة مؤتمر قمة المناخ

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رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر لاختيارها لاستضافة مؤتمر قمة المناخ رئيس البرلمان العربي يهنئ لاختيارها لاستضافة مؤتمر قمة المناخ

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هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ،اليوم، قيادة وحكومة بمناسبة اختيارها لاستضافة قمة المناخ على هامش القمة المناخية المنعقدة حاليًا في جلاسكو باسكتلندا.

أكد العسومي، أن الإنجاز يضاف لحصيلة الإنجازات التي حققتها مصر مؤخراً على كافة المستويات ونجاح مبادراتها وإيفائها بالتعهدات في هذا الصدد وحرصها على التعامل مع قضية المناخ بجدية ومواجهة تغير المناخ باعتباره أمر حتمي، كما يعكس المكانة التي تتمتع بها مصر.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن الاستراتيجية الوطنية التي أعددتها مصر لتغير المناخ 2050، ستفتح الطريق أمام تحديث مصر لمساهماتها المحددة وطنياً كما ستعزز عمل المناخ الدولي للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، تحقيقاً لمصالح شعوب دول العالم أجمع

المصرى اليوم

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