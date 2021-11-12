أبو الغيط يجدد تأييد الجامعة العربية لمصر والسودان في أزمة سد النهضة

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عقد أحمد أبوالغيط الامين العام لجامعة الدول العربية اليوم جلسة مباحثات مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي على هامش مشاركته في أعمال قمة باريس حول الوضع في ليبيا.

وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية ان الامين العام عرض خلال جلسة المباحثات مع رئيس المجلس الأوروبي تطورات الأوضاع في المنطقة وآفاق التعاون العربي الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، التي من المقرر أن تشهد عقد اجتماع وزاري بين الجانبين مطلع العام المقبل للاعداد لاجتماع قمة عربية أوروبية قريبة .

وأوضح المصدر أن المباحثات تطرقت إلى موضوعات متعددة بناء على رغبة المسؤول الأوروبي في الاستماع إلى تقييم الأمين العام للجامعة العربية في موضوعات مثل الوضع في السودان وليبيا وتطورات الشأن الفلسطيني وسد النهضة وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ففيما يتعلق بالشأن الليبي ذكر المصدر أن الأمين العام أعرب عن أهمية مسألة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، داعياً إلى تكاتف الجهود الاقليمية والدولية لتحقيق هذا الامر الضروري لاستعادة الدولة الليبية عافيتها وسيادتها الاقليمية على اراضيها؛ كما أكد على ضرورة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد وفقا للتوافقات الدولية في هذا الخصوص .

وذكر المصدر أن الامين العام أكد على ان القضية الفلسطينية ينبغي ان تظل على اهميتها واولويتها على الصعيدين الاقليمي والدولي حتي في ظل تعدد الازمات التي تنتشر في الشرق الاوسط، مشددا على اهمية حث اسرائيل على العودة إلى التفاوض الجدي في اطار عملية سلام حقيقية وفقا للمرجعيات الدولية، محذرا من خطورة قبول الطرح الاسرائيلي بالاكتفاء بتحسين الاوضاع المعيشية للفلسطينيين كجزء من ادارة الصراع وليس حله، وان هذا الطرح مصيره إلى الفشل ولن يقبل به العرب أو الفلسطينيون .

وفيما يتعلق بالسودان، اكد ابو الغيط مجددا استمرار جهود الجامعة في التواصل الفعال مع الاطراف، منوها بزيارة الامين العام المساعد حسام زكي للخرطوم مؤخرا للسعي للوصول إلى حلول للوضع الراهن عبر الحوار. واعلاء قيمة المصلحة العليا للسودان، واهمية التكاتف لعبور الوضع الراهن سريعا، ومشيراً ان الجامعة مستمرة في التواصل والتنسيق بع بعثة الامم المتحدة في السودان .

اما بالنسبة لسد النهضة، فقد أوضح الامين العام أن موضوعات الامن المائي في المنطقة العربية صارت أولوية عربية متقدمة، وأنه فينا يتعلق بموضوع سد النهضة فإن الجامعة تصطف بشكل واضح مع الحقوق المائية لكل من السودان ومصر عبر اقرار اتفاق قانوني ملزم للاطراف الثلاثة، وان المجتمع الدولي مطالب في هذا الاطار بالضغط على اثيوبيا لكي تسلك النهج المطلوب اللازم لحلحلة الازمة.