ترامب يدافع عن هتافات أنصاره المطالبة بإعدام نائبه خلال اقتحام الكونجرس

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جاء في مقابلة نشرت حديثا اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دافع عن هتافات أنصاره التي هددت بإعدام نائبه مايك بنس لدى اقتحامهم مبنى الكونجرس خلال أعمال شغب في السادس من يناير.



في مقتطفات من المقابلة التي أجراها صحفي في قناة إيه.بي.سي التلفزيونية أيد الرئيس السابق المنتمي للحزب الجمهوري علنا التهديدات الموجهة لبنس والذي ذهب إلى الكونجرس في ذلك اليوم للمشاركة في التصويت على نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020 التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.



وقال بنس الذي يمكن أن يكون منافسا على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في عام 2024 إنه يفتخر بأنه شهد على سلامة نتائج الانتخابات. ومن الممكن أن ينافس ترامب أيضا على ترشيح الحزب لانتخابات الرئاسة المقبلة.



وردا على سؤال عن هتاف «اعدموا مايك بنس» الذي ردده المشاركون في الشغب في السادس من يناير قال ترامب: «كانوا غاضبين للغاية». وكرر زعمه غير المستند إلى دليل عن تزوير الانتخابات.