أسوان يفوز على شباب طامية ويواصل صدارة «مجموعة الصعيد» بدوري المظاليم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حقق نادي أسوان الرياضي، فوزا ثمينا على مركز شباب طامية الفيوم، في المباراة التي أقيمت بينهم ضمن مباريات الأسبوع السادس لدوري الدرجة الأولي لكرة القدم، مجموعة الصعيد، والمعروف إعلاميا بـ «دوري المظاليم»، ليرتفع رصيد أسوان عند 18 نقطة ينفرد صدارة المجموعة، بينما يتوقف رصيد شباب طامية عند 9 نقاط.

فيما تستكمل باقي مباريات الأسبوع السبت، بلقاء نادي ملوي مع نادي البداري، ونادي بترول أسيوط مع نادي تليفونات بني سويف، ونادي بني سويف مع نادي قنا، نادي الألمنيوم مع نادي الإعلاميين، نادي محافظة الفيوم مع نادي سوهاج، ونادي ديروط مع نادي المنيا، نادي كيما أسوان مع نادي المدينة المنورة.

ويتصدر المجموعة نادي أسوان برصيد 18 نقطة، ثم المنيا 13 نقطة وله مباراة مؤجلة، ثم كيما أسوان 12 نقطة، ويليه الألمنيوم 9 نقاط – شباب طامية 9 نقاط – البداري 7 نقاط – بترول أسيوط 6 نقاط – المدينة المنورة 6 نقاط – بني سويف 6 نقاط- سوهاج 6 نقاط- الفيوم 6 نقاط – ملوي 5 نقاط – ديروط 5 نقاط – الإعلاميين 4 نقاط – ت بني سويف 2 نقطة – قنا نقطة واحدة.

تقام المباريات في الساعة الثانية والنصف ظهرا بملاعب الفرق الأولى.