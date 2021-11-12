بعد قرار منعه من الغناء.. عمر كمال يوجه رسالة إلى حسن شاكوش : «هتكسر الدنيا»

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حرص مطرب المهرجانات عمر كمال على دعم مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد إصدار نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر قرار بسحب ترخيص الغناء منه نهائياً .

نشر «كمال» مقطع فيديو لمطرب المهرجانات حسن شاكوش وهو يهنئه على أغنيته الجديدة التي يغنيها ديو مع المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة التي تحمل اسم «ضيعنا»، وعلق على الفيديو قائلاً: «شاكوش مصر.. حبيبي وروح قلبي وشريك نجاحي.. بإذن الله فترة وتعدي وهترجع تكسر الدنيا تاني».

وأضاف عمر كمال: «إنت نص أغاني أفراح مصر إنت اللى عملتها وفرحت كل الناس ومينفعش فرح ولا حفلة يشتغل إلا وصوتك فيها.. بحبك من قلبي».

كان صرح هاني شاكر، خلال الأيام الماضية خلال لقائه مع برنامج «et بالعربي»: «إحنا مش ناقصين في الوسط الفني هذه النوعية الغريبة من الفن.. بناقص حسن شاكوش».

