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وصل وفدٌ رفيع المستوى من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى الرياض، في زيارة تفقدية للمملكة العربية السعودية، تمتد لخمسة أيام، وذلك مع اقتراب موعد التصويت على الملف الفائز باستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.

وتشتمل الزيارة على تفقد مرافق وخُطَط ملف “السعودية 2027” لاستضافة البطولة لأول مرّة في تاريخ المملكة.

وتعمل المملكة على بناء وتجديد خمسة ملاعب ستكون إلى جانب ثلاثة أخرى جاهزة وملعبين احتياطيين لاستضافة 24 منتخبًا آسيويًا استعدادًا للبطولة 2027.



جديرٌ بالذكر أن ملف السعودية 2027 يتنافس مع ملفات الترشح لدول (قطر، الهند، إيران)؛ إذ سيُعلن الاتحاد الآسيوي عن الملف الفائز خلال العام المقبل 2022 عبر نظام التصويت لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.