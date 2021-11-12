بسبب الميرات .. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة السيدات في العريش

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على موقع «فيس بوك» لتعدى 3 سيدات على أخرى بالعريش.. وضبط مرتكبى الواقعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام (3 سيدات) بالتعدى بالضرب على أخرى بدائرة قسم شرطة ثان العريش بمديرية أمن شمال سيناء».

واضافت: «تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المجنى عليها (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) وباستدعائها ومناقشتها اتهمت 4 أشخاص (3 سيدات، نجار) بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات، بسبب خلافات على الميراث».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 من المتهمين.. وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الوقعة لذات السبب ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة».