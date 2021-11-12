الجيش اليمني يحبط عمليات تسلل للحوثيين

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الاشتباكات الضارية مستمرة جنوب مأرب

تتواصل الاشتباكات على جبهات مأرب، مع استمرار الضربات الجوية؛ حيث نجحت قوات الجيش في إحباط عمليات تسلل للحوثيين.

وبحسب "العربية نت": تستمر الاشتباكات على الجبهة الجنوبية للمحافظة الاستراتيجية، بينما ساندت غارات التحالف القوات اليمنية بشكل كبير.

وكان الجيش قد شنّ هجومًا على مواقع ميليشيات الحوثي في الجبهة الجنوبية أمس.

وقال رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني: عناصر الجيش تمكنت خلال العملية الهجومية من تطهير جيوب الحوثيين في عروق الرملية بجهة حريب، ملحقة بالميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأضاف: رمال مأرب ستكون مقبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء عليه، ومن يأتي إلى مأرب معادياً فسيموت على مداخلها قبل أن يصل إليها.

وقد أعلن تحالف دعم الشرعية اليمنية مساء أمس مقتل 125 عنصرًا من الحوثيين في الساعات الـ24 الماضية في غارات جديدة حول مدينة مأرب.

وقال في بيان إنه قام بتنفيذ 22 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا في الساعات الـ24 الماضية، أدت إلى "تدمير 14 من الآليات العسكرية والقضاء على 125 عنصرًا إرهابيًا".