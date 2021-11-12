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"التحالف": تنفيذ 21 عملية استهداف ضد الحوثيين في صرواح والبيضا

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"التحالف": تنفيذ 21 عملية استهداف ضد الحوثيين في صرواح والبيضا "التحالف": تنفيذ 21 عملية استهداف ضد الحوثيين في صرواح والبيضا
الضربات أدّت إلى مقتل 105 إرهابيين وتدمير 13 آلية عسكرية حوثية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية في صرواح والبيضا في مأرب.

وكشف "التحالف" أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل 105 إرهابيين، وتدمير 13 آلية عسكرية حوثية، وذلك خلال 24 ساعة.

يشار إلى أن الاشتباكات متواصلة على جبهات مأرب، مع استمرار الضربات الجوية. فيما نجحت قوات الجيش في إحباط عمليات تسلل للحوثيين.

وتستمر الاشتباكات على الجبهة الجنوبية للمحافظة الاستراتيجية، بينما ساندت غارات التحالف القوات اليمنية بشكل كبير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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