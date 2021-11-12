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"الأخضر" يصل إلى "هانوي" استعداداً لمواجهة فيتنام

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"الأخضر" يصل إلى "هانوي" استعداداً لمواجهة فيتنام "الأخضر" يصل إلى "هانوي" استعداداً لمواجهة فيتنام
ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022

وصلت، قبل قليل، بعثة السعودي الأول لكرة القدم إلى مدينة "هانوي" عاصمة فيتنام، استعداداً لمواجهة منتخب فيتنام ضمن التصفيات الآسيوية.

وكانت بعثة المنتخب الوطني السعودي قد غادرت مدينة "سيدني" الأسترالية بعد نهاية مباراة الأخضر مع نظيره الأسترالي، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، متوجهًة إلى مدينة "هانوي" في رحلة استغرقت أكثر من 10 ساعات.


ويدشن المنتخب السعودي غداً تدريباته تأهباً لملاقاة نظيره الفيتنامي، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد ماي دينه الوطني (هانوي)، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وينفرد "الأخضر" السعودي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط لأستراليا و 9 لليابان و 6 من أربع مباريات لعمان و 3 للصين، في حين بقي رصيد فيتنام، خالياً من النقاط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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