★ ★ ★ ★ ★

خلال المدة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC -إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI- مشاركتها في الدورة السابعة عشرة من معرض دبي للطيران للعام 2021، وذلك خلال المدة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري، فيما تأتي هذه المشاركة للتأكيد على مكانة الشركة الريادية في مجالات الدفاع والفضاء والأنظمة الجوية على مستوى المنطقة واستعراض إمكانياتها وحلولها المتطورة.

وستقدّم الشركة مجموعة متقدمة من الحلول والتقنيات، ضمن قطاع أعمال الدفاع والفضاء لديها، بما في ذلك خدمات الصيانة والإصلاح والمساندة، وحلول أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات، ومركز العمليات، ومنتجات وحلول الحرب الإلكترونية، والطائرات دون طيار، وأنظمة المحاكاة وغيرها.

وستضمّ المنصة عددًا من المنتجات الخاصة بالشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI من تقنيات وأنظمة ضمن وحدتَيْ الأنظمة الجوية والإلكترونيات الدفاعية لديها، إضافة إلى عددٍ من المعروضات الخاصة بشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC التابعة لشركة SAMI، التي تضم خدمات الصيانة والإصلاح وتوضيب الأنظمة الهيدروليكية للطائرات وأنظمة الطاقة الثانوية لمنصات متعددة، وكذلك إصلاح وعَمرة أنظمة أجهزة الهبوط للطائرات المدنية، وزيادة قدرات الاختبارات غير التدميرية NDT، وزيادة قدرات صيانة الطائرات العمودية.

وبهذه المناسبة، أكّد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية ورئيس مجلس إدارة شركة الإلكترونيات المتقدمة وليد أبوخالد أنَّ الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تولي أهمية للمشاركة في المعارض الصناعية، وأن المشاركة في المعرض هي فرصة لاستعراض حلول الشركة الرائدة في مجالات الدفاع والفضاء والأنظمة الجوية، إضافة إلى إيجاد فرص لعقد شراكات إستراتيجية وإقامة علاقات تعاون جديدة مع أبرز الشركات الإقليمية والعالمية، والتطلع إلى الاستفادة من هذا المعرض لتعزيز أهداف نمو أعمال الشركة ودعم تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 المتمثل في توطين ما يربو عن 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول نهاية العقد، وذلك من خلال توطين الخبرات ونقل المعرفة والتقنية والإنتاج.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة زياد المسلَّم أن المشاركة تأتي تأكيدًا على مكانتنا الرائدة في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، مؤكدا الحرص على المشاركة في المعارض العالمية بشكل مميز بهدف إبراز الخبرات الطويلة في هذا القطاع، والتعريف بالحلول والتقنيات عالية الجودة، وكذلك استعراض القدرات الهندسية والتصنيعية وغيرها، حيث يصب ذلك في إطار الالتزام بتلبية احتياجات قوات الدفاع والأمن الوطني للمملكة، وتوطين صناعة المنتجات العسكرية، وتطوير قطاع الدفاع والفضاء، وذلك من خلال التصنيع المحلي للمنتجات الدفاعية وتقنيات الطيران، ومواءمة قدراتنا مع رؤية المملكة 2030. كما يمنح المعرض فرصة اللقاء بكبار المستثمرين والشركات العالمية والإقليمية المتخصصة في قطاعي الطيران والدفاع لتبادل فرص التنمية والاستثمار في السوق السعودية.

يُذكر أن شركة الإلكترونيات المُتقدّمة AEC تأسست في عام 1988 وأرست مكانةً راسخة في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وينتسب إليها أكثر من 2،200 موظف، أكثر من 85% منهم سعوديون، ومن بينهم أكثر من 800 مهندس ومهندسة معتمدين من ذوي المهارات العالية يعملون بكل كفاءة في مختلف أقسام الشركة، كما أن شركة الإلكترونيات المُتقدّمة AEC هي مملوكة للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، التي تُعَد كيانًا وطنيًا مملوكًا بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يُعنى بتطوير ودعم ‏الصناعات العسكرية في المملكة وتعزيز اكتفائها الذاتي، ويلعب دورًا رئيسًا في دعم ‏توطين 50% من إنفاقها العسكري ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويطمح أن يكون في مصاف ‏أفضل 25 شركة متخصصة في هذا القطاع على مستوى العالم.