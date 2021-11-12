انطلاق البطولة الدولية التاسعة للصحفيين والإعلاميين لكرة القدم بمشاركة 11 دولة بالغردقة

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انطلقت اليوم الجمعة البطولة الدولية التاسعة للصحفيين والإعلاميين لكرة القدم والتى تستضيفها ملاعب نادي الرياضات البحرية بمدينة الغردقة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والنائب محمد الدابي وكيل لجنة السياحة بمجلس الشيوخ، وتستمر حتى١٤ نوفمبر، وحرصت جميع الفرق المشاركة بالدورة على إنهاء استعدادتها للمشاركة في البطولة والتي يشارك فيها العديد من الدول الأوربية والافريقية .

ويأتي تنظيم البطولة على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة الرياضية والذي تنفذ فيه وزارة الشباب والرياضة العديد من الأنشطة والمشروعات التي تهدف إلى تشجيع السياحة في مصر ولا سيما السياحة الرياضية من خلال تواجد الفرق الأجنبية المشاركة، وتضم لفيف من رموز الصحافة والإعلام من ١١ دولة أوربية وافريقية بمشاركة ١٠٠ لاعبا وصحفيا واعلاميا بالمجال الرياضي.

وتأتي أهمية البطولة وتنظيمها في مصر كونها هي البطولة الأولى من نوعها التي تقام في مصر على مدار ثماني سنوات متتالية، وخروجها بشكل استثنائي من القارة الأوروبية منذ إقامتها عام ٢٠٠٥. وبتنظيمها في مدينة الغردقة والتى تسعي نحو تشجيع السياحة الرياضية في مصر، وذلك لإقامة تجمع إعلامي رياضي لتدعيم السياحة الرياضية.