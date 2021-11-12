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نائب بـ«الشيوخ»: مشاركة في مؤتمر باريس يؤكد حرضها على إجراء الانتخابات في موعدها

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نائب بـ«الشيوخ»: مشاركة مصر في مؤتمر باريس يؤكد حرضها على إجراء الانتخابات في موعدها نائب بـ«الشيوخ»: مشاركة في مؤتمر باريس يؤكد حرضها على إجراء الانتخابات في موعدها

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قال النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا تؤكد قوة ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في القضايا العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي حريص على إنهاء الانقسامات في ليبيا وإجراء تسوية سياسية والانتخابات بشكل آمن وعدم جعلها بابًا جديدًا للصراعات الداخلية، وصولًا إلى إعادة الإعمار.
وأضاف «الرشيدي»، في بيان له اليوم، أن دور مصر في حل الأزمة الليبية نموذج حقيقي لمساعدة والشعب الليبي الشقيق على الخروج من أزمته، فضلًا عن رؤية مصر منذ البداية بضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وهذا ما أجمع عليه العالم الآن، ما يؤكد أن مصر أصبحت حجر الزاوية في استقرار المنطقة.
وتابع أن مصر حريصة على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي بمساندة ليبيا على إجراء الانتخابات في موعدها لأن التأجيل سيكون أمرًا تعقبه تأجيلات أخرى، وهو أمر سيؤثر على الاستقرار داخل ليبيا وخارجها، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي حريص على ألّا تكون أرض ليبيا مسرحًا لصراعات إقليمية أو قوى خارجية.
وأشار إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، شهدت السياسة الخارجية لمصر طفرة كبيرة، واستعادت الدولة دورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأكمله.

المصرى اليوم

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