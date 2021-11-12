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الحبس والغرامة لمن يحتجز مريضا نفسيا دون وجه أو يتلاعب في تقريره الطبي

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الحبس والغرامة لمن يحتجز مريضا نفسيا دون وجه أو يتلاعب في تقريره الطبي الحبس والغرامة لمن يحتجز مريضا نفسيا دون وجه أو يتلاعب في تقريره الطبي

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حظر قانون رعاية المريض النفسي، الصادر عن مجلس النواب، أي تلاعب في التقارير الخاصة بالمريض النفسي، وإلا سيتعرض القائم لذلك للعقوبة الواردة في القانون .

و نص القانون على :

- عدم إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا.

- لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك.

- في حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات في المواعيد المحددة تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من أثار .

- تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدمة إليه، وذلك بعد فحص المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية له.

- نصت المادة 45 من القانون على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين

1- كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها .

2- كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون

المصرى اليوم

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