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أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا، بناء على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

و قال «سعد الدين» إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تلعب دورا بارزا وفعالا في ملف ليبيا منذ بداية الأزمة، من أجل خروج ليبيا من الأزمة التي تمر بها حاليا، وعودتها إلى وضعها الطبيعي، واستقرار وأمن شعبها الشقيق .

وأضاف أن حرص مصر على اجراء الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل في موعدها، بهدف انهاء كافة أشكال التدخلات الأجنبية وعودة الاستقرار إلى ليبيا والمنطقة بأكملها.

ويشارك الرئيس السيسى وعدد من زعماء العالم في مؤتمر برايس الخاص بمناقشة اجراء الانتاخبات الليبية المقرر لها ديسمبر المقبل. وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن مشاركة الرئيس في هذا المؤتمر الهام تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون»، وفي ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمى والدولى.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال «مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا» على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي الهام الذي تمر به حالياً، خاصةً من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في شهر ديسمبر القادم، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الاراضي الليبية، فضلاً عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.