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3 طلبات عن الزيادة السكانية ومنظومة النظافة واتفاقية لدعم «أبو الريش» أمام «النواب»

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3 طلبات عن الزيادة السكانية ومنظومة النظافة واتفاقية لدعم «أبو الريش» أمام «النواب» 3 طلبات عن الزيادة السكانية ومنظومة النظافة واتفاقية لدعم «أبو الريش» أمام «النواب»

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يبدأ مجلس النواب جلساته العامة، الأحد المقبل، ولمدة 3 ايام، يناقش خلالها 3 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، وتتناول طلبات المناقشة عدد من القضايا العامة الخاصة بالبيئة والزيادة السكانية والسياحة العلاجية.

والطلبات مقدمة من العضو أحمد حمدي خطاب وعشرين عضواً، عن سياسة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث، ومطلب من العضو أيمن أبوالعلا وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الزيادة السكانية وما لها من آثار سلبية على المجتمع. وطلب اخر من العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الترويج للسياحة العلاجية في .

كما يناقش المجلس تقريرا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن اتفاقيتين دوليتين، هما طريقة إقرار الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية والمعتمدة في أديس أبابا بتاريخ 11 / 2 / 2019، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 504 لسنة 2021.

وطريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع «إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة» الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/8/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2021.

المصرى اليوم

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