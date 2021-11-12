رئيس الزينية: التحفظ على سيارة قامت بإلقاء حمولتها من مياه الصرف بزراعات القصب

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ضبط العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية بشمال الاقصر، سيارة كسح مياه الصرف الصحى تقوم بالقاء مخلفاتها في زراعات القصب، وذلك أثناء قيامه بتفقد الحالة بنطاق المركز، حيث فر قائدها حين فوجئ برئيس المدينة، فتم التحفظ على السيارة، وجارى تحرير محضر بعد مخاطبة إدارة المرور للتعرف على مالكها.

وقرر الهوارى، التحفظ على السيارة وتحرير محضر للسائق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مؤكدا أن إلقاء مخلفات الصرف الصحى بالمجارى المائية أو الزراعات تعتبر جريمة لا تغتفر في حق البيئة وصحة المواطنين.

كما أصدر تعليمات مشددة لجميع رؤساء القرى، بمتابعة المجارى المائية، وضبط سيارات الكسح ومصادرتها، وتحرير محاضر لأصحابها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون في هذا الأمر.

وأعرب رئيس مركز ومدينة الزينية، عن اسفه لهذا التصرف الذي قام به السائق، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد سائق السيارة ومساعده لمخالفتهم خط السير وتلويث الزراعات وتهديد البيئة مؤكدا أن هناك إجراءات مشددة ضد المخالفين .