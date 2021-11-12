وزير الطيران المدنى يتابع مستجدات أعمال مشروع توسعه مطار سفنكس الدولي (صور)

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تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني اليوم مطار سفنكس الدولى لمتابعة موقف الأعمال الإنشائية بالمطار، ورافقه خلال الجولة المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وكان في استقبالهما المهندس حسين سالم مدير مطار سفنكس .

في بداية الجولة،، قام وزير الطيران بتفقد صالتي السفر والوصول والمكاتب الإدارية والنقاط الأمنية والخدمية والأسوار الخارجية ومهبط الطائرات ومبنى الأرصاد الجوية وبرج المراقبة، كما استمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن ما تم تنفيذه من أعمال التطوير والإنشاء التي تتم بالمطار، وذلك بتوسعه مبنى الركاب حيث ستصل المساحه الإجمالية للمبنى إلى 23000 متر مسطح بدل 3600 متر ليسع 900 راكب / ساعة بدلاً من 300 راكب / ساعة بطاقه استيعابيه سنويه مليون مائتين الف راكب سنويا، كما سيشمل المبنى بعد التوسعة عدد 28 كاونتر check in ومنطقة البنوك والحجر الصحي ومنطقة سيور وعدد 8 كاونترات جوازات وعدد8 سلالم متحركة و8 كبارى تحميل بالإضافة إلى محطة تبريد بقدرة1440 طن تبريد.

وخلال الجولة تابع الوزير مراحل تنفيذ المشروع موجهاً بسرعة انجاز الأعمال الانشائية للبدء في الجوانب الفنية بالمبنى. وتستهدف أعمال التطوير رفع كفاءة مطار سفنكس الذي سيقدم خدماته لسكان مدن 6 أكتوبر، والشيخ زايد ومحافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والمنوفية، لتخفيف التكدس عن مطار القاهرة. ولقرب المطار من المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة وسقارة، سيقوم بدور كبير في جذب سياحة اليوم الواحد للمناطق السياحية في القاهرة فضلاً عن المساهمة في تنشيط حركة الصادارات الزراعية لقربه من منطقة وادى النطرون ومحافظات الدلتا .

وزير الطيران المدني خلال تفقده مطار سنفكس الدولي

وزير الطيران المدني خلال تفقده مطار سنفكس الدولي

وزير الطيران المدني خلال تفقده مطار سنفكس الدولي

وزير الطيران المدني خلال تفقده مطار سنفكس الدولي