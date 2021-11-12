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«نوعية عين شمس» تنظم اللقاء الأول لوحدة الابتكار وريادة الأعمال

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«نوعية عين شمس» تنظم اللقاء الأول لوحدة الابتكار وريادة الأعمال «نوعية عين شمس» تنظم اللقاء الأول لوحدة الابتكار وريادة الأعمال

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نظمت وحدة الإبتكار وريادة الأعمال بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس اليوم التعريفى الأول لطلابها ،وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ورحب والدكتور أسامة السيد عميد الكلية في كلمته بالحضور، وأشاد بالدور الذي تقوم به وحدة الإبتكار وريادة الأعمال بالكلية في مساعدة الطلاب على تشجعيهم وتقويم افكارهم لتنفيذ مشروعاتهم ،مؤكدا على ان الكلية تذخر بالعديد من الأفكار الابتكارية في جميع التخصصات النوعية بها سواء على مستوى طلاب البكالوريوس أو طلاب الدراسات العليا والبحث العلمي .

وأشار إلى أن الكلية قد فازت العام الماضي بالمركز الأول في مسار الباحثين عن «وسيلة تعليمية مبتكرة لتعليم المكفوفين التدوين الموسيقي»، كما فازت بالمركز الثاني في مسار الأفكار الإبتكارية عن فكرة «Mind Areas»، والتي تقدم كمقترح لنظام إلكتروني مبتكر لإدارة الأفكار المبتكرة وتنمية مهارات ريادة الأعمال لدى خريجي الجامعات المصرية.

وكشفت د. وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار بجامعة عين شمس، عن أنشطة المركز والهدف من كل الأنشطة المقدمة وأهمية جميع الأفكار المقدمة من الطلاب، حتى لو كانت هذه الأفكار بسيطة فهي أساس كل المشروعات الناجحة، وقد أشادت سيادتها بالفكرة الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجامعة بمؤتمر الجامعة العام الماضي.

جدير بالذكر أن جامعة عين شمس كانت سباقة بين الجامعات المصرية في تأسيس مركز لدعم الأفكار الابتكارية بهدف البحث عن شغف الطلاب ووضع قواعد استرشادية لجذب الأفكار الابتكارية من داخل عقول الطلاب ودعمها، وذلك من بداية الفكرة وحتى طرحها في السوق لحل مشكلة ما مع تحقيق عائد استثماري وتسجيل براءات الاختراع.

المصرى اليوم

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