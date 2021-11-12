أخبار عاجلة

شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
العدس أكلة الشتاء.. أم كريم 20 سنة بتعملها فى الجمالية والناس بتجيلها من كل مكان -
حالتها ساءت وربنا يتولاها.. زوج ابنة سهير البابلى يكشف أخر تفاصيل حالتها الصحية -
ميرنا نور الدين ترد على شائعات السوشيال ميديا.. أنا مش متجوزة ولا عندى أولاد زى ما بيكتبوا علي النت -
العدس أكلة الشتاء اللى محدش بيقدر يقاومها.. أم كريم 20 سنة بتعملها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة عين شمس يتفقد تطعيم الطلاب بلقاح

Print
رئيس جامعة عين شمس يتفقد تطعيم الطلاب بلقاح فيروس كورونا رئيس جامعة عين شمس يتفقد تطعيم الطلاب بلقاح

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اليوم الجمعة، سير عملية تطعيم طلاب باللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكل الفرق والشعب المختلفة بكلية التجارة، بنظامي الانتظام والانتساب، طلاب مرحلة الدراسات العليا والتعليم الإلكتروني المدمج، وذلك بحضور د خالد قدري عميد كلية التجارة، د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، د.محمد شاهين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بمقر التطعيم بكلية التجارة والمستشفي الميداني.

وأشاد المتيني بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لتنظيم الطلاب،كما قام بالرد على تساؤلات واستفسارات الطلاب حول اللقاح، حيث قام بحثهم على تلقي اللقاح لما فيه سلامتهم وسلامة المجتمع ككل بصفة عامة.

ومن جانبه، أوضح عميد كلية التجارة أنه جاري استكمال تطعيم كافة طلاب الكلية بجميع الفرق والشعب إلى جانب طلاب الدراسات العليا والتعليم الإلكتروني المدمج، مشيرا انه تم البدء في اعطاء اللقاح لطلاب الفرقة الاولي المصريين والوافدين من اليوم وحتي الانتهاء من جميع الطلاب.

وشهد اليوم توافد الطلاب لتلقي اللقاح، كما تم توزيع زجاجات المياه وعبوات المطهرات على الطلاب.

جدير بالذكر انه قد تقرر تطعيم الفرقة الاولي الاقل من 18 عام بالجامعات الحكومية بلقاح فايزر باعتباره اللقاح المسموح به وفقا للبرتوكولات الدولية لتلك الفئة العمرية، حيث لم تكن تلك الفئة تحصل على لقاح كورونا من قبل طبقا للبرتوكولات الدولية.

ووفقا للبرتوكولات الدولية يتاح حاليا منح الأقل من 18 عاما لقاح فايزر، وبالتالى يقوم الطالب بإدخال بياناته على موقع وزارة الصحة ويحدد الفئة العمرية وكذلك الجامعة المقيد بها، ثم تقوم مديريات الصحة على مستوى المحافظات بتوفير اعداد الجرعات اللازمة من لقاح فايزر وامداد الجامعات بها لمنحهم الجرعات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد في حالات الوفاة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

ارتفاع جديد في حالات الوفاة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

الموجة الخامسة تضرب بقوة .. فرنسا تتخطى الـ 20 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الموجة الخامسة تضرب بقوة .. فرنسا تتخطى الـ 20 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

لمن لا يستجيبون للقاحات..«أسترازينيكا» تطرح عقارا جديدا لفيروس كورونا بفعالية 6 أشهر

لمن لا يستجيبون للقاحات..«أسترازينيكا» تطرح عقارا جديدا لفيروس كورونا بفعالية 6 أشهر

وفاة سيدتين بشمال سيناء نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد

وفاة سيدتين بشمال سيناء نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد