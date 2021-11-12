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تفقد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اليوم الجمعة، سير عملية تطعيم طلاب باللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكل الفرق والشعب المختلفة بكلية التجارة، بنظامي الانتظام والانتساب، طلاب مرحلة الدراسات العليا والتعليم الإلكتروني المدمج، وذلك بحضور د خالد قدري عميد كلية التجارة، د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، د.محمد شاهين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بمقر التطعيم بكلية التجارة والمستشفي الميداني.

وأشاد المتيني بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لتنظيم الطلاب،كما قام بالرد على تساؤلات واستفسارات الطلاب حول اللقاح، حيث قام بحثهم على تلقي اللقاح لما فيه سلامتهم وسلامة المجتمع ككل بصفة عامة.

ومن جانبه، أوضح عميد كلية التجارة أنه جاري استكمال تطعيم كافة طلاب الكلية بجميع الفرق والشعب إلى جانب طلاب الدراسات العليا والتعليم الإلكتروني المدمج، مشيرا انه تم البدء في اعطاء اللقاح لطلاب الفرقة الاولي المصريين والوافدين من اليوم وحتي الانتهاء من جميع الطلاب.

وشهد اليوم توافد الطلاب لتلقي اللقاح، كما تم توزيع زجاجات المياه وعبوات المطهرات على الطلاب.

جدير بالذكر انه قد تقرر تطعيم الفرقة الاولي الاقل من 18 عام بالجامعات الحكومية بلقاح فايزر باعتباره اللقاح المسموح به وفقا للبرتوكولات الدولية لتلك الفئة العمرية، حيث لم تكن تلك الفئة تحصل على لقاح كورونا من قبل طبقا للبرتوكولات الدولية.

ووفقا للبرتوكولات الدولية يتاح حاليا منح الأقل من 18 عاما لقاح فايزر، وبالتالى يقوم الطالب بإدخال بياناته على موقع وزارة الصحة ويحدد الفئة العمرية وكذلك الجامعة المقيد بها، ثم تقوم مديريات الصحة على مستوى المحافظات بتوفير اعداد الجرعات اللازمة من لقاح فايزر وامداد الجامعات بها لمنحهم الجرعات.