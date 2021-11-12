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غلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية شرق الإسكندرية

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غلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية شرق الإسكندرية غلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية شرق الإسكندرية

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واصلت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة، لمواجهة المستجد «كوفيد – 19».

واستهدفت حملة مكبرة مراكز الدروس الخصوصية بحي المنتزه ثان، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة الطلاب.

أسفرت الحملة عن غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية بمناطق «المعمورة البلد، أبوقير، المندرة قبلي، العصافرة قبلي»، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

ومن جانبه، قال اللواء حسن الجمال، رئيس حي المنتزه ثان، إنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلى استمرار الحملات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

المصرى اليوم

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