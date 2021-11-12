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تعاون مشترك بين «مياه سوهاج» وقنا لتقديم الخدمات الإلكترونية لمسابقات التوظيف

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تعاون مشترك بين «مياه سوهاج» وقنا لتقديم الخدمات الإلكترونية لمسابقات التوظيف تعاون مشترك بين «مياه سوهاج» وقنا لتقديم الخدمات الإلكترونية لمسابقات التوظيف

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أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج على موقعها الالكترونى مسابقة التوظيف رقم 1 لعام 2021 لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف المهندس طارق محمد جمال مدير نظم وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم إعداد موقع الشركة لاستقبال طلبات التوظيف للمتقدمين من محافظة قنا، وذلك لخبرة العاملين بشركة مياه سوهاج في ذلك المجال.

من الجدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، قامت بتكريم العاملين بقطاعات الموارد البشرية ونظم وتكنولوجيا المعلومات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لمجهوداتهم في إتاحة موقع الشركة لاستقبال طلبات التوظيف.

المصرى اليوم

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