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إنقاذ مواطن سقط بمنطقة وعرة في فيفا

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سلطات مدينة صينية تطلب من مواطنيها عدم الخروج من منازلهم

ناشدت السلطات في مدينة داليان الساحلية بشمال شرق الصين المواطنين عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.وحسب وكالات إعلامية يأتي ذلك...

e28ec9566c.jpgجدة: الوكالات
82df58a3af.jpg07 ربيع الثاني 1443 هـ

تركيا تحظر سفر مواطني 3 دول عربية عبر رحلاتها إلى بيلاروس

حظرت أنقرة، اليوم، على السوريين والعراقيين واليمنيين السفر من مطارات تركية إلى بيلاروس على خلفية أزمة اللاجئين عند الحدود بين...

icon-byline.pngأبها: الوطن
icon-clock.png07 ربيع الثاني 1443 هـ

مطار الملك خالد الأضعف في معالجة الشكاوى

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين...

icon-byline.pngأبها الوطن
icon-clock.png07 ربيع الثاني 1443 هـ
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إحباط محاولة تهريب 2.3 مليون حبة كبتاجون مخبأة داخل تجويف أرضية شاحنة

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاجون، عُثِر عليها مخبأة في إحدى...

icon-byline.pngأبها : الوطن
icon-clock.png07 ربيع الثاني 1443 هـ

القبض على شخصين أعدا موقعا لإيواء مخالفي نظام أمن الحدود

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيم وآخر مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png07 ربيع الثاني 1443 هـ

1200 مدرسة تبتهج بالبيعة في صبيا

اختتمت إدارة تعليم صبيا فعاليات الاحتفاء بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود...

icon-byline.pngجازان: الوطن
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

القبض على مواطن ومخالفين مكّنهما من استخدام سيارته لحيازة القات

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية شخصين والقبض عليهما، بعد قيامهما بتوثيق...

icon-byline.pngجازان: الوطن
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

المملكة تدعو جميع الأطراف في إثيوبيا إلى وقف إطلاق النار

أوضحت وزارة الخارجية أن المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث واستمرار القتال في جمهورية إثيوبيا الفدرالية...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png06 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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