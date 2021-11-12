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داعية إسلامي: الأمل حالة يقين قوية داخل قلب الإنسان في الله

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داعية إسلامي: الأمل حالة يقين قوية داخل قلب الإنسان في الله داعية إسلامي: الأمل حالة يقين قوية داخل قلب الإنسان في الله

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قال الشيخ تامر مطر، الداعية الإسلامي، إن هناك فارقا بين الأمل والتفاؤل، موضحا أن الأمل بمعنى الحياة بينما التفاؤل هو الضحك للحياة.

وأضاف مطر خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن القرآن الكريم عندما حث على الأمل كان يذكرها في أوقات اليأس والشعور بأن لا ملجأ من الله إلا إليه، مستشهدا بحالات الأنبياء حينما بشرت الملائكة النبي إبراهيم عليه السلام وزوجته بغلام عليم رغم بلوغهم سن الكبر مما أثار استغراب زوجته الذي نقل القرآن الكريم قولها « قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ» فقالت الملائكة لسيدنا إبراهيم:« قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ».

وأكد الداعية الإسلامي، أن الأمل يعني حالة اليقين القوية داخل قلب الإنسان في الله التي بها تتحقق الأماني، مضيفا أن الله سبحانه وتعالى يبعث من اسمه الباعث في قلب الإنسان نورا جديدا تتجدد به الحياة وحسن الظن في الله أنه يستجيب للإنسان.

المصرى اليوم

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