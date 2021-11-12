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بعد غياب طويل، كشفت «أكيورا» عن نموذج أولي لسيارة «إنتيجرا» الجديدة، ويسكون طراز 2023 مستوحى من طراز «انتيجرا هاتشباك» للبيع في أمريكا، بدايةً من وقت ما خلال العام القادم.

وبحسب car and driver، عندما غادرت «أكيورا إنتيجرا» لأسواق الأمريكية في عام 2001، كانت النموذج الأخير في تشكيلة «أكيورا» مع وجود اسم واضح، لكن بعد 20 عامًا، أصبحت «إنتيجرا» أول موديل يعيدها من جديد.

تسير «إنتيجرا» 2023 على نفس الخطي الموجود أسفل Civic Si، وتشترك في سعة 1.5 لتر بشاحن توربيني رباعي بالإضافة إلى ترس تفاضلي محدود الانزلاق.

على الرغم من عدم التصريح، من المتوقع أن تصل إلى 200 حصان على الأقل، بالإضافة إلى ناقل الحركة اليدوي بـ 6 سرعات، وهي أول سيارة أكيورا تتميز بعصا منذ 2015 ILX.

فيما سيتم أيضًا تقديم ناقل حركة أوتوماتيكي، مما يميزها عن Civic Si ذات العصا فقط، بينما يعود تكوين هاتشباك الذي استوحت «إنتيجرا 2023» إلى 4 أبواب، وخط سقف متطل حتى الخلف بطريقة انسيابية بواسطة جناح خلفي خفي.

كما أن التصميم الخلفي مستوحى من طرازي الجيلين الثاني والثالث، مع وجود مساحة واسعة من الألواح المعدنية المزينة بمصابيح خلفية متدرجة يتخللها شعار أكيورا بارز، وعلى عكس الأجيال الثلاثة الماضية، لن يكون هناك نسخة ثلاثية الأبواب.

وتتميز الواجهة الأمامية، بشبك أكورا العائلي الأنيق، مع إضاءة LED الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى «إنتيجرا» المنقوشة على المصد الأمامي والخلفي، ما يضيف لمسة جذابة.

على الرغم من أنه «أكيورا» كشفت أنها ستطلق «إنتيجرا» في وقت ما من العام القادم بسعر يبدأ من حوالي 30 ألف دولار، فهي أغلى بكثير من Civic Si، وILX، فإنها تعتمد على زاوية الأداء لجذب السائقين الأصغر سنًا.