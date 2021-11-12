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طقس غير مستقر في الإسكندرية دون تأثير على حركة الميناء

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طقس غير مستقر في الإسكندرية دون تأثير على حركة الميناء طقس غير مستقر في الإسكندرية دون تأثير على حركة الميناء

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سادت حالة من الطقس غير المستقر بعض مناطق الإسكندرية واجزاء من الساحل الشمالى، اليوم الجمعة، زذلك دون تأثير على حركة الملاحة البحرية بالميناء.

وشهدت الأسكندرية منذ الصباح الباكر طقس متقلب مائل للبرودة مصحوب بالرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إذ سجلت 24 درجة مئوية.

وتكاثرت الغيوم والسحب المنخفضة وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتزايد فرص هطول الأمطار هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من انخفاض درحة الحرارة إلا ان بعض شواطئ المدينة الساحلية شدت توافد العديد من الرواد الذين نزلوا إلى مياه البحر للاستمتاع بالسباحة.

ومن جانبها، أعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعي ومنتظم.

وأكدت «الهيئة»، جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.فيما لم تتأثر أعمال الصيد بالميناء الشرقى وسواحل المدينة.

وفي ذات السياق، تواصل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالتنسيق مع الأحياء، أعمال تطهير الشنايش بالأنفاق والشوارع، تحسبا لهطول الأمطار.

المصرى اليوم

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