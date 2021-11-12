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ورئيس الوزراء البريطاني يتوافقان علي تكثيف العمل المشترك للخروج بنتائج توافقية من مفاوضات جلاسجو

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السيسي ورئيس الوزراء البريطاني يتوافقان علي تكثيف العمل المشترك للخروج بنتائج توافقية من مفاوضات جلاسجو ورئيس الوزراء البريطاني يتوافقان علي تكثيف العمل المشترك للخروج بنتائج توافقية من مفاوضات جلاسجو

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تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان رئيس الوزراء البريطاني أكد حرصه على إحاطة الرئيس بآخر تطورات المفاوضات الجارية في إطار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقد حالياً بجلاسجو، وبالتصور البريطاني لكيفية خروج المؤتمر بنتائج ناجحة، في إطار التنسيق بين وبريطانيا في موضوعات المناخ، فضلاً عن التشاور حول سبل التحرك المشترك للبناء على نتائج المؤتمر خلال الأشهر القادمة، وذلك استعداداً للرئاسة المصرية للدورة القادمة للمؤتمر.

وأعرب الرئيس عن التقدير لحرص رئيس الوزراء البريطاني على إطلاعه على تطورات المفاوضات الجارية في جلاسجو، بما يعكس الإرادة السياسية والالتزام البريطاني بقيادة المؤتمر على نحو يتسم بالشفافية والتشارك مع كافة الأطراف، مؤكداً سيادته دعم مصر الكامل للرئاسة البريطانية، ومواصلة العمل معها خلال الفترة المقبلة لتذليل كافة الموضوعات العالقة، تمهيداً للرئاسة المصرية القادمة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وقد تم التوافق بشأن أهمية تكثيف العمل المشترك للخروج بنتائج توافقية ومتوازنة من مفاوضات جلاسجو، بما يصب في مصلحة كافة الأطراف في إطار التعامل مع ملف المناخ، ويساهم في وضع المجتمع الدولي على المسار الصحيح للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، خاصةً ما يتعلق بتحقيق أهداف التكيف وتمويل المناخ، وذلك بالتوازي مع الحد من الانبعاثات.

المصرى اليوم

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