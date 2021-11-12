جامعة عين شمس تناقش البردى في الحضارة المصرية القديمة

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أعلن الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس عن محاضرة الدكتورة فايزة هيكل أستاذ الآثار المصرية بالجامعة الأمريكية بعنوان «البردى في الحضارة المصرية القديمة» وذلك يوم الثلاثاء ١٦نوفمبر في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة ١٦٠ الدور الأول بكلية الآثار .

و صرح د. أحمد الشوكي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، بأن المحاضرة تأتي ضمن الموسم الثقافي بالكلية ومركز الدراسات البرديات والنقوش وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.