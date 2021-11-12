أبوالغيط: استمرار جهود الجامعة العربية في التواصل الفعال مع الأطراف السودانية

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عرض الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، تطورات الأوضاع في المنطقة وآفاق التعاون العربي الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، والتي من المقرر أن تشهد عقد اجتماع وزاري بين الجانبين مطلع العام المقبل للإعداد لاجتماع قمة عربية أوروبية قريبة، خلال لقائه شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي على هامش مشاركته في أعمال قمة باريس حول الوضع في ليبيا.

وتطرقت المباحثات إلى الأوضاع في السودان وليبيا وتطورات الشأن الفلسطيني وسد النهضة وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب أبوالغيط عن أهمية مسألة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الاجانب من الاراضي الليبية، داعياً إلى تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق هذا الأمر الضروري لاستعادة الدولة الليبية عافيتها وسيادتها الاقليمية على أراضيها؛ كما أكد على ضرورة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد وفقا للتوافقات الدولية في هذا الخصوص .

وقال أبوالغيط إن القضية الفلسطينية ينبغي أن تظل على أهميتها وأولويتها على الصعيدين الاقليمي والدولي حتي في ظل تعدد الأزمات التي تنتشر في الشرق الاوسط، مشددا على أهمية حث إسرائيل على العودة إلى التفاوض الجدي في إطار عملية سلام حقيقية وفقا للمرجعيات الدولية، محذرا من خطورة قبول الطرح الاسرائيلي بالاكتفاء بتحسين الاوضاع المعيشية للفلسطينيين كجزء من إدارة الصراع وليس حله، وان هذا الطرح مصيره إلى الفشل ولن يقبل به العرب أو الفلسطينيون .

وأكد أبوالغيط استمرار جهود الجامعة في التواصل الفعال مع الأطراف السودانية، منوها بزيارة الامين العام المساعد حسام زكي للخرطوم مؤخرا للسعي للوصول إلى حلول للوضع الراهن عبر الحوار، وإعلاء قيمة المصلحة العليا للسودان، وأهمية التكاتف لعبور الوضع الراهن سريعا، مشيراً إلى أن الجامعة مستمرة في التواصل والتنسيق مع بعثة الامم المتحدة في السودان .

وأشار إلى أن موضوعات الأمن المائي في المنطقة العربية صارت أولوية عربية متقدمة، مؤكدا اصطفاف الجامعة بشكل واضح مع الحقوق المائية لكل من السودان ومصر، عبر إقرار اتفاق قانوني ملزم للأطراف الثلاثة، وأن المجتمع الدولي مطالب في هذا الإطار بالضغط على إثيوبيا لكي تسلك النهج المطلوب اللازم لحلحلة الأزمة.